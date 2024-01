Terni. Bandecchi dopo lo scontro sulla violenza di genere attacca ancora l'opposizione: «Voi sull'Aventino, io come Napoleone»

"Al Comune di Terni c'è stato un altro Aventino" così il sindaco di Stefano Bandecchi in un video su Instagram, commentando la decisione dell'opposizione di abbandonare l'aula dopo che, nel corso della discussione su un atto di indirizzo contro la violenza di genere, il primo cittadino ha usato un linguaggio a dir poco colorito.

E Bandecchi prosegue ancora con la sua invettiva:

"Allora - chiede all'opposizione - vi devo portare le tende all'Aventino, volete anche dei viveri, se ci restare per i prossimi 12 anni...

questa è la democrazia che mi piace, cioè ognuno può andare dove vuole. Loro (l'opposizione ndr.) vanno all'Aventino e noi facciamo le cose che ci sono da fare».

Poi aggiunge: «Oggi sono passati due provvedimenti particolarmente interessanti, e così potremmo andare avanti. Alternativa popolare, finalmente, potrà conquistare l'Italia senza ipocrisia. Lo so che voi tutti camminate a occhi bassi, che voi avete tutto per bene, però cari signori, questo sindaco dovete prenderlo così. Speriamo nell'intervento del Governo - ironizza Bandecchi - dei pompieri, del prefetto, buttiamo fuori Bandecchi. Se mi volete esiliare, per favore, mandatemi all'Elba perché vorrei fare lo stesso percorso di Napoleone".