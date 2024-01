Terni: Bandecchi show, in consiglio comunale scintille sulla violenza di genere

"Se una donna ha un bel c..., uno la guarda e se poi ci prova e gli viene bene se la t... pure". La frase del sindaco Bandecchi innesca le scintille in consiglio comunale dove si sta discutendo un atto di indirizzo presentato dall'opposizione contro la violenza di genere. Il consigliere Kenny, già candidato sindaco per una coalizione di centrosinistra, non ci sta e prende le distanze criticando il linguaggio del primo cittadino. Il sindaco rincara e fuori dai microfoni vola qualche insulto. Spinelli del Pd prende la parola per stigmatizzare l'accaduto e annuncia che il gruppo lascerà l'aula. Quindi è la volta della consigliera di Alternativa Popolare, Maria Elena Gambini, che nel corso del suo intervento dice che l'opposizione non riesce ad andare oltre il senso letterale della parole ma che l'intento del sindaco era quello di condannare l'ossessione di un uomo verso una donna. Intanto oggi un'altra donna è stata uccisa dal compagno, non per ossessione, ma per violenza.

