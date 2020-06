Ast Terni, i sindacati incontrano i parlamentari. Tajani presenta il Piano della siderurgia

Terni - Le organizzazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici di Terni, dopo l’annuncio della vendita di Ast da parte di ThyssenKrupp e la proclamazione dello stato di agitazione, in riferimento al depotenziamenti del sito, hanno programmato nella giornata di domani, lunedì 22 giugno, alle ore 10 presso la sede della Cgil di Terni un incontro con i parlamentari italiani eletti in umbria. Alle ore 11 (causa impegni personali) sarà presente presso la stessa sede l’europarlamentare Antonio Tajani. Alle ore 15 è prevista una videocall con i parlamentari europei eletti nel seggio Italia centrale.

Al termine della riunione, lo stesso Tajani alle ore 12, presso la sala consiliare della Provincia di Terni, illustrerà alla stampa le proposte di Forza Italia per il rilancio del settore nel nostro Paese.

Con queste azioni, il sindacato ternano prosegue il percorso di coinvolgere tutti ii soggetti istituzionali e non per la salvaguardia del sito di viale Brin tenendo presente che la siderurgia necessariamente dovrà essere sostenibile con la Comunità che dovrà essere coesa su questo argomento.

