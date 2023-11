Lunedì 6 Novembre 2023, 06:55

ASSISI - Paura ieri pomeriggio alla stazione di Santa Maria degli Angeli, quando due uomini hanno iniziato a litigare e uno dei due è rimasto ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure prima dell’ambulanza del 118 e poi al ricovero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Secondo quanto si apprende, la lite sarebbe divampata tra due persone conosciute nel mondo della tossicodipendenza. Ma le cose sono improvvisamente degenerate, con uno dei due che (stando a quanto ricostruito dai carabinieri) avrebbe estratto un paio di forbici di piccole dimensioni e cercato più volte di colpire il rivale. Almeno in un caso il colpo è andato a segno, con l’aggressore che sarebbe riuscito a ferire l’altro al collo utilizzando proprio le forbici.

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri di Assisi, agli ordini del capitano Vittorio Jervolino e in costante collegamento con i colleghi del reparto operativo di Perugia, che hanno velocemente individuato l’aggressore e lo hanno portato in caserma per interrogarlo e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

L’aggredito è stato invece caricato sull’ambulanza e portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita ma è chiaro come le sue condizioni necessitino in questa primissima fase di essere costantemente monitorate.