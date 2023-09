Venerdì 29 Settembre 2023, 06:45

Scopri Assisi e poi te ne innamori. Al punto di decidere di rimanerci a vivere in pianta stabile. È quanto è successo a Francisco Gonzàlez e Ingrid Henzler. Francisco 10 anni fa è arrivato ad Assisi dal Messico come turista. Si è subito innamorato della città e ha deciso di trasferircisi. Da 5 anni vive ad Assisi e disegna arte sacra in Piazza del Comune. È un artista di strada, con i gessi colorati realizza delle opere sul pavimento. Lo chiamano “Il Madonnaro” ed è ormai conosciuto e apprezzato da tutti. Cittadini e turisti si fermano ad ammirare e a fotografare i suoi ritratti sull’asfalto, che fanno il giro del mondo attraverso i social. I bambini che passano vogliono disegnare insieme a lui. A volte la pioggia improvvisa interrompe le sue opere temporanee, ma il giorno dopo lui torna e le completa o le rifa’ daccapo. Ogni giorno regala emozioni e bellezza alla città. Con il suo talento, la sua arte contemporanea e immediata, la sua figura silenziosa e appassionata, contribuisce a promuovere l’immagine di Assisi come terra di bellezza e accoglienza.

Ingrid Henzler, invece, è tedesca, ma da oltre 20 anni ha scelto anche lei di vivere ad Assisi, folgorata dalla bellezza e dalla spiritualità della città. Da tempo ne immortala scorci e panorami, con immagini fotografiche che ne colgono e raccontano l’anima più profonda. Una di queste foto è stata addirittura scelta come copertina della guida Lonely Planet, per promuovere Assisi e l’Umbria nel mondo. Ingrid ha pure tenuto la sua prima mostra fotografica dedicata ad Assisi, alla sua bellezza, alla sua spiritualità. Le sue foto sono state esposte presso la Galleria Le Logge, in piazza del Comune. L’esposizione ha riscosso un grande successo. Del resto innamorarsi di Assisi non è così difficile. L’intera città è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, e basta farsi un giro per capirne il motivo. Richiama più turisti di ogni altra località dell’Umbria, e per questo offre un’ampia scelta di ristoranti, alberghi e negozi.

Tuttavia rimane un luogo di profondo significato spirituale per i cattolici ed è sempre gremita di pellegrini e seguaci dell’ordine francescano. Solo nel 2022 con oltre 1,2 milioni di visitatori si è posizionata al primo posto nella "top10" delle città umbre scelte come meta preferita, sia da turisti italiani che stranieri. Nel 2022, ha battuto anche se stessa, superando il record di presenze del 2019, anno precedente alla pandemia, con un incremento pari a 8.716 unità. Aumento che rispetto al 2018 è stato ancora più forte, con ben 25.872 turisti in più. Rispetto al totale di 1.207.704 gli italiani sono stati 804.399, mentre le presenze estere sono state 403.305: un dato in linea con gli anni precedenti alla pandemia. Cresce anche la permanenza media in città, pari a 2,40 giorni, rispetto a 2,19 giorni nel 2018, 2,10 nel 2019, 2,30 nel 2020 e 2,34 nel 2021.