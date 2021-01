ARRONE Cosa non si farebbe per amore. Nel corso della mattinata di venerdì a Terni, a conclusione di specifiche attività d’indagine avviate dopo la presentazione dapprima della denuncia di “smarrimento” e, successivamente, di quella di “furto” della propria carta di credito sporta da un anziano ottantenne del posto, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni per i reati di "ricettazione” e di ”indebito utilizzo di carta di credito" una donna, sempre di Arrone, di una ventina di anni più giovane. Quest’ultima veniva identificata quale l’autrice dell'acquisto di beni di vario genere presso diversi esercizi commerciali di Terni attraverso il fraudolento utilizzo della carta di credito dell’uomo, ed infatti nel corso della perquisizione domiciliare eseguita ieri, tali beni (per un valore complessivo di circa 1100euro) venivano in parte recuperati e posti sotto sequestro. La donna, che si era da subito dichiarata innocente, respingeva ogni addebito dichiarando di intrattenere una relazione con il denunciante che, a suo dire, gli aveva spontaneamente ceduto la carta di credito. E … come avviene nelle migliori pièce teatrali … il colpo di scena, mentre la donna era negli uffici della Caserma dei Carabinieri, riceveva una telefonata dall’amante, udita in viva-voce dagli operanti, durante la quale l'uomo\denunciante la esortava a negare ogni addebito, promettendo di farsi carico della situazione. La telefonata è costata cara all’anziano innamorato, che è stato deferito sempre alla Procura di Terni per l’ipotesi delittuosa di "simulazione di reato".

