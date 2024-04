Al Castello di Arrone tante iniziative per “Terra in fiore”

Arrone -

Un fantasioso percorso floreale realizzato nel Castello di Arrone accoglie i visitatori della ventunesima edizione della manifestazione “Terra in fiore” che si protrarrà fino a domenica 21 aprile. I fioristi di Confcommercio-Federfiori di Terni, infatti, hanno dato vita a “Arte in fiore al Castello” abbellendo i caratteristici vicoli con tanti fiori colorati.

Domani dalle ore 16 sono anche in programma due laboratori floreali: uno dedicato all’intreccio di ghirlande e l’altro alla composizione.

Sotto la guida di esperti fioristi, assicurano i promotori, i partecipanti potranno dare sfogo alla loro creatività. L’adesione è gratuita, ma i posti sono limitati e le prenotazioni possono essere effettuate telefonando al numero 335 7717129.

La manifestazione “Terra in fiore” rientra nelle attività del bando “Mia Valnerina”, terza edizione, promosso dal Comune di Arrone e prevede varie iniziative. Oggi e domani dalle ore 10 alle 19 si svolge “La Terra in piazza” mercato dell’artigianato e florovivaismo e questo pomeriggio alle ore 17 nel “Giardino dei libri”, Franca Torlini presenterà il suo libro “Pensieri e Sapori in Valnerina”, edizioni Thyrus, un viaggio nel tempo tra antiche e nuove ricette in Valnerina.

Domani dalle ore 11 si può partecipare a “Torre in vista”, visita alla torre civica di Arrone dove in testa si trova un antico olivo simbolo del Comune di Arrone e anche a “I racconti del Castello”, visite gratuite accompagnate dagli ambasciatori del Castello che faranno rivivere ai visitatori antichi riti ed usanze de “La Terra”, antico nome della rocca difensiva, info e prenotazioni 338 676 4983.

Se invece ci si vuole immergere nel mondo della ceramica ecco il laboratorio “La Ceramica Botanica”, a cura dell’Associazione “La Girandola”, info e prenotazioni 328 318 1953.