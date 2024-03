Arrone in sella alla Due Mari: parte il 7 marzo dal comune della Valnerina la quarta tappa della Tirreno Adriatico

ARRONE Arrone si veste a festa per la partenza della quarta tappa della Tirreno-Adriatico. Un paese intero celebra la corsa dei due mari, trampolino di lancio in vista della prima classica di stagione ossia la Milano-Sanremo. In piazza Garibaldi l'allestimento del palco con gli addobbi sistemati dalla Pro Loco. Per l'occasione scuole chiuse per consentire anche ai bambini e alle bambine dell'istituto Fanciulli di assistere alla tradizionale presentazione dei corridori. I piccoli studenti saranno anche premiati nell'ambito del concorso Bici scuole' di Rcs per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo ecologico e salutare. Alle 10.20 scatterà la partenza verso il chilometro zero per la tappa che porterà la carovana fino all'arrivo di Giulianova dopo 207 chilometri. In gara il meglio del ciclismo mondiale tra cui il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard, Filippo Ganna, Tom Pidcock, Richard Carapaz oltre al giovane Juan Ayuso. «Un grande evento per il nostro piccolo borgo, essere riusciti a ospitarlo è una soddisfazione ancora maggiore» dice il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia. Che rivendica il primato, condiviso con Foligno, di unico comune ciclabile' in Umbria riconosciuto dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta. «Viviamo questa giornata con emozione, partecipazione e quel pizzico di apprensione nella speranza che vada tutto per il meglio. E' un giorno di festa per tutto il paese e un investimento importante per il turismo che avrà le sue ricadute nel lungo termine». Arrone sempre più capitale degli sport outdoor si gode un nuovo evento sportivo di grande richiamo dopo il campionato italiano enduro della scorsa settimana. Ma stavolta la vetrina è internazionale con una platea di circa 180 milioni di spettatori grazie alla trasmissione dell'evento in diretta in 193 paesi di tutto il mondo. «Il primo ricordo da bambino è con mio padre che mi portava a vedere il passaggio della corsa a Terni insieme al compianto Francesco Cesarini, grande ciclista ternano, venuto a mancare qualche anno fa» aggiunge il primo cittadino che lo scorso anno, in occasione della partenza di tappa del Giro d'Italia a Terni, ebbe l'occasione di accompagnare Paolo Bettini e Francesco Moser per un giro in bici proprio in Valnerina.