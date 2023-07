A Piediluco il fortino della droga in mezzo ai boschi, coltelli e katana per difendersi dalle altre bande di spacciatori

TERNI Nella mattinata di ieri militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Terni congiuntamente al Gruppo Forestale CC di Terni, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti nelle zone di Piediluco e Marmore, al confine con il territorio reatino, ed esasperati dal continuo via vai di persone poco raccomandabili e tossicodipendenti in zona, ha eseguito un servizio di controllo su quelle che ormai sono conosciute come due importanti piazze di spaccio fuori dal centro urbano. I militari, con l’ausilio della Compagnia di Terni, delle unità del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria ed una squadra dell’8° Reggimento Lazio hanno circondato e rastrellato le due piazze dove hanno trovato alcuni bivacchi e segni di una recente presenza umana, dato il ritrovamento di cibo, acqua, indumenti e feci. Infine durante il controllo della piazza di Marmore hanno fermato un 25enne di origini maghrebine, irregolare sul territorio nazionale ed in Italia senza fissa dimora che sottoposto a perquisizione personale è risultato detenere circa 45 grammi di cocaina suddivisa in dosi, due pezzi di hashish del peso di circa 30 grammi, due bilancini di precisione e la somma di 290,00 euro in banconote di piccolo taglio, sicuro provento dell’attività di spaccio.

Vicino all’uomo ed in tutta la zona boschiva sono stati rinvenuti una katana, coltelli e rudimentali strumenti atti ad offendere. Per tali ragioni l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Lo stupefacente e le armi sono stati sequestrati, lo stupefacente sarà analizzato come da procedura.

Nel corso del servizio i militari hanno disfatto i bivacchi al fine di evitare il reinsediamento di spacciatori nella zona, al fine di garantire maggior serenità ai residenti e continuare l’incessante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.