Amelia, riaperto il bando per assegnare abitazioni a canone concordato. L'assessora Sensini:«Chi ha bisogno non perda questa opportunità»

AMELIA Riaperto il bando per l’assegnazione di abitazioni a canone concordato nel complesso di Sant'Agostino. Il bando che scadrà il prossimo 4 giugno mette a disposizione sette alloggi di diverse superfici, dai 30 ai circa 70 metri quadrati. «Edifici ristrutturati recentemente -precisa l'assessora alla politiche sociali Antonella Sensini in un breve post - dotati di riscaldamento a pavimento, infissi di ultima generazione, sistema di abbattimento delle barriere architettoniche e parcheggio». Secondo quanto previsto dal bando, la condizione per poter partecipare è il possesso di un reddito convenzionale tra 4mila e 36mila euro, residenza anagrafica o lavorativa in Umbria da almeno 24 mesi e non possedere altri immobili. Preferenza è data alle famiglie mono genitoriali e a quelle in cui il nucleo familiare include persone disabili, oppure a chi lascia una casa dell'Ater o se si hanno disoccupati nel nucleo familiare.

«Il bando - spiegano dal Comune- rientra nelle politiche abitative dell’amministrazione volte a sviluppare iniziative di sostegno in un settore fondamentale come quello residenziale che si va ad inserire nel complesso delle politiche sociali a sostegno delle fasce meno abbienti».

