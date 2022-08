Amelia, previsti lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede verso la Casa della Salute

AMELIA Cominciano nuovi lavori pubblici per i residenti del comune di Amelia, pensati per agevolare il collegamento con la Casa della Salute. Il Comune si è occupato di programmare la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede, per permettere il collegamento pedonale con l’istituzione. Il lavoro si presenta come il proseguimento dei quello realizzato lungo la strada Amelia - Giove, sempre in prossimità della struttura sanitaria. Il budget disponibile, di 60 mila euro, è un finanziamento ministeriale, e permetterà la costruzione di 230 metri di camminamento, che partiranno, secondo quanto riportato dal Comune, dal bivio della Rotonda delle Nazioni per giungere fino alla Casa della Salute. Non sarà però la fine dei lavori: è infatti prevista una terza parte, necessaria a collegare l’area sanitaria con la zona del Trullo e un altro pezzo ancora di camminamento pedonale, in direzione Amelia centro. Dal Comune rendono noto che l’obiettivo è quello di rendere la struttura sanitaria accessibile a piedi - e in modo sicuro - dal maggior numero di persone possibile.