Amelia, i luoghi della memoria in un libro di fotografia. Continua il viaggio di "Indelebili", di Emauele Grilli

AMELIA Un libro che racconta i "luoghi della memoria". «Pezzi sparsi di me - spiega l'autore, il fotografo amerino Emanuele Grilli - paesaggi dentro e fuori la mia anima. Seduzioni in bianco e nero che catturano la mia anima». Continua il viaggio di "Indelebili", protagonista in diverse città e borghi del territorio. Narni, San Gemini, Terni. Minimo comune denominatore, la fotografia in bianco e nero che torna protagonista della ricerca del fotografo amerino.

«Gli spazi i luoghi che mi seducono - spiega Grilli - che hanno ispirato per molteplici motivi il mio istinto creativo la mia Arte, sono diventati con sapienza e intenso sentito lavoro le pagine di questo bel volume».

Protagonista, secondo le parole dello stesso autore «il corpo dell'uomo e della donna, quindi il paesaggio umano.

Attraverso la luce, con il bianco e nero esprimo l'incanto della mia visione verso il corpo, la nudità. Immagini che guidano lo spettatore lungo un percorso fatto di luce ed ombra, dove a farla da padrone è un bianco e nero che ambisce a scolpire i corpi sulla carta e nel cuore di chi guarda».