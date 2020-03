Amelia, lotta al Coronavirus: serrata anche per isola ecologica e fontanelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Continua l'alzata di scudi per cercare di fronteggiare l'emergenza Coronavirus ed evitare in tutti i modi qualsiasi possibilità di contagio. A questo proposito la sindaca Pernazza ha comunicato che chiuderanno i battenti isola ecologica e fontanelle. Tutte. Sia quelle di piazza che quelle dell'acqua minerale. "Gli ecosportelli, gli sportelli, di consegna dei cassonetti/mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti e i C.C.R. (Centri di Raccolta Comunali) - spiega la Sindaca in una nota pubblicata sulla sua pagina social- sono chiusi per disposizione ASM da ieri 16 marzo sino al 03.04.2020 compreso". Per i distributori dell'acqua mineralizzata invece, la decisione fa seguito ad una disposizione AMAN in vigore da oggi 17 marzo. Mentre per disposizione comunale i rubinetti delle fontane disseminate nel comune e nelle frazioni saranno asciutti da domani. Il tutto sempre fino al prossimo 3 aprile. Per ora. "Ci scusiamo per gli inevitabili disagi - chiude la nota della Sindaca -ma la situazione ci impone di prendere qualsiasi precauzione che possa aiutarci ad uscire prima possibile da questo momento difficile". Sempre oggi è arrivata la notizia che da domani alle 15.30 inizieranno le operazioni di sanificazione del comune e delle frazioni. "Dopo vari confronti, scambi di opinioni e aver acquisito le necessarie informazioni perchè anche per noi amministratori l' argomento è nuovo -precisa la Pernazza - abbiamo deciso, nell'interesse collettivo, di procedere alla sanificazione del nostro territorio (Amelia e Frazioni)".PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI🔴Amelia Centro StoricoMercoledì 18.03.2020 dalle ore 15,30 circa la Soc. SALVARAT S.r.L inizierà la Sanificazione del Centro Storico di Amelia, la concentrazione del prodotto sanificante consente di eseguire l'intervento anche nelle ore pomeridiane sino a tarda sera. Naturalmento Vi preghiamo di uscire solo in caso di estrema necessità.🔴FrazioniVenerdì 20.03.2020 la Ditta PUNTO COMUNE salvo imprevisti ci fornirà l' Ipoclorito di Sodio.Da Sabato 21.03.2020 gli operai del comune procederanno alla sanificazione delle Frazioni.Verrà utilizzata la spazzatrice piccola che può accedere anche nei vicoli.La cittadinanza sarà informata giornalmente sugli spostamenti.🔴Amelia Fuori PortaIn contemporanea e/o in tempi diversi si procederà alla sanificazione di fuori porta con la Ditta COSP SERVICE che dispone di mezzi più grandi.La disinfezione interesserà prioritariamente le zone antistanti e/o vicine a:- Ospedale;- Presidio Sanitario (Via 1° Maggio - P.zza Augusto Vera)- Ufficio Poste;- Banche;- Supermercati;- Farmacie e Parafarmacie;- Studi Medici;- Case di Riposo ( Porchiano- Via Orvieto ecc)- Negozi di Alimentari;- Chiosco Busitalia e Fermate Autobus;- Edicole;- Negozi di prodotti igienici/Ferramenta;- Parcheggi e Ascensori.Quelle naturalmente più frequentate dalle persone.La sanificazione sarà possibile grazie anche a contributi privati.