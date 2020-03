Amelia, il Comune chiude giardini pubblici e cimiteri

AMELIA - Chiusi giardini pubblici e cimiteri in città e in tutte le frazioni. Un'ulteriore misura cautelativa decisa dall'amministrazione per cercare di mantenere a zero il numero di contagi sul proprio territorio. "Il Sindaco - si legge nell'ordinanza pubblicata oggi - ordina la chiusura al pubblico dell’area giochi dei Giardini di Amelia e di tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale, consentendo le sole operazioni di Polizia Mortuaria. Da oggi 14 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, fatto salvo eventuali modifiche o proroghe del decreto governativo. Le violazioni alla presente ordinanza -chiude il documento -saranno punite ai sensi dell’art. 650 Codice Penale". Dunque cancelli sprangati nel giorno in cui si registra un più dodici contagi nel solo comune di Terni e un più uno in quello di Narni. "Vi raccomandiamo il rispetto delle regole - dichiara ancora una volta la sindaca Pernazza - RESTATE A CASA , in particolare le persone anziane!! I Carabinieri e la Polizia Locale stanno effettuando dei controlli sugli spostamenti sia a piedi che in auto. Confidiamo nella vostra collaborazione".

