Un ragazzo arrivato domenica notte ad Amelia, in provincia di Terni, da Milano, dove era andato a trovare un'amica si è messo in quarantena volontaria. Non è sintomatico e sta bene, ma essendo stato in zona rossa, ha avvertito le autorità sanitarie e si è chiuso volontariamente in casa. Ultimo aggiornamento: 23:24