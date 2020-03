AMELIA - “Sono donatore presso il centro Avis di Amelia dal 2004. Negli ultimi anni purtroppo non sono potuto andare a donare per diversi motivi, ma l’emergenza del coronavirus mi ha convinto a ritagliare un’ora del mio tempo per tornare a donare”.



Daniele Van De Pol, 34 anni, di Amelia, di professione operatore ecologico a Terni, questa mattina è tornato donare il sangue.

L’ha fatto dopo aver preso contatti con Avis Comunale di Amelia “Gianni Gonella”, con la convinzione che mai come in questo momento il gesto di ognuno possa fare la differenza.

Il suo appello è a chi non ha mai donato o a chi, come lui, si è fermato per un po' e ora riparte più convinto che mai: "Fatelo anche voi, al di là dell'emergenza attuale, perché donare è un gesto semplicissimo ma di una generosità immensa".