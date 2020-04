Amelia, lavori sulla rete elettrica. Alcune utenze saranno interrotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA -A darne notizia E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Gli operai secondo quanto comunicato dalla società, "eseguiranno un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma urgente e importante in termini di manutenzione e".Si tratta di un’attività urgente per l’attivazione di una nuova cabina denominata “Campo Sardella”, dotata di apparecchiature di ultima generazione e di innovazioni tecnologiche, che consentirà di potenziare il sistema elettrico territoriale e garantire una migliore distribuzione dell’energia. "Nell’occasione -chiude il gestore- le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica".Grazie a bypass da linee di riserva, l’area di interruzione temporanea sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente:- Giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile, alle ore 8:30 per circa 30 minuti / un’ora,strada Amelia-Giove cciv. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) da 36, da 48 a 60, da 64 a 66, da 66/c a 70, 74, da 19 a 19a, da 23 a 33, da 33b a 33c, da 43 a 55, da 55b a 61, 95, sn (senza numero);strada Campo Sardella civ. da 2 a 4, 46, da 1 a 7a, da 11 a 13, 19, sn;strada Sant’Angelo civ. da 4 a 6b, 5, da 15 a 17, sn;strada Campo Francone civ. da 4 a 10;strada Morelli civ. da 19 a 21;strada Torri civ. da 9/a a 17;strada Spiccalonto sn;via Amelia sn.L’azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.