Amelia, il Comune blinda porte e finestre. Una questione di sicurezza

AMELIA Il Comune si barrica in casa. Terminata l'istallazione delle inferriate, quindici fra le porte e le finestre considerate a maggiore rischio effrazione. Fra le modifiche anche l'istallazione di una porta vetrina nella zona portineria predisposta per il comando elettrico a distanza, per poter filtrare in sicurezza gli accessi agli uffici. Un provvedimento annunciato già a fine 2019, quando la sindaca Laura Pernazza subì un'aggressione nel suo ufficio. All'epoca, un uomo in evidente stato di alterazione era entrato indisturbato a Palazzo Matteotti e si era introdotto nell'ufficio della prima cittadina aggredendola verbalmente e fisicamente. Un episodio fortunatamente concluso senza serie conseguenze fisiche ma che aveva messo in evidenza quanto fosse facile per qualsiasi male intenzionato agire senza incontrare ostacoli. Un copione già visto all'inizio dello stesso anno, quando dei ladri si erano introdotti negli uffici comunali. Indisturbati avevano aperto la cassaforte rubando quasi tremila euro in contanti, due pistole e una serie di carte di identità in bianco. «Nel 2019 -ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Avio Proietti Scorsoni- abbiamo potuto constatare quanto sia stato facile potersi introdurre all'interno dei locali al di fuori dell'orario di lavoro, per la verità ce ne eravamo resi conto, ma ancora le priorità erano tante e le risorse poche. Non che adesso siano infinite ma via via che abbiamo rimesso un pò di ordine nella cassa qualche ulteriore piccola disponibilità l'abbiamo ottenuta».

