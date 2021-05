Amelia, il Salvadanaio della Salute di nuovo in azione. Obiettivo: un ecografo portatile per l'ospedale.

AMELIA L'associazione il Salvadanaio della Salute chiama a raccolta amerini e non, e lancia una nuova raccolta fondi. L'obiettivo, stavolta, è raggiungere la somma necessaria per acquistare un ecografo portatile Vscan Extend Dual destinato al reparto di riabilitazione cardiologica dell'ospedale Santa Maria dei Laici. «Un dispositivo- spiegano dall'associazione- particolarmente utile per il monitoraggio dei pazienti allettati, prevalentemente post-chirurgici, che necessitano di valutazioni strumentali frequenti a causa dell'instabilità delle loro condizioni cliniche. A chi potesse e volesse donare -hanno precisato- vogliamo dire che anche un piccolo contributo può essere prezioso per raggiungere l'obiettivo». Un appello alla generosità e alla solidarietà che in effetti, nonostante lo scoppio della pandemia e le difficoltà economiche in cui versano molte categorie, finora non sono mai mancate. A questo proposito, anche nell'arco del 2020, nel periodo più grave dell'emergenza sanitaria, l'associazione, anche in collaborazione con altre realtà locali, ha portato a termine diverse raccolte fondi donando all'ospedale e agli ambulatori dispositivi di protezione individuale, presidi medici, dispositivi diagnostici, anche la tensostruttura che fino a qualche settimana fa ha offerto riparo a quanti hanno avuto bisogno di recarsi ai poliambulatori di via primo maggio. Nata ad Amelia nel 2004 per volontà di 15 associazioni amerine, imprese del territorio e Pro Loco, il Salvadanaio della Salute fornisce un contributo attivo alla città per il potenziamento dei servizi sanitari di prevenzione e cura.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Amelia, l'Associazione il Salvadanaio della Salute installa due... CORONAVIRUS Amelia, donati all'ospedale 2000 mascherine e 90 tute protettive CORONAVIRUS Salvadanaio della Salute, Pro Loco e cittadini si mobilitano per... SOLIDARIETA' Il Salvadanaio della Salute dona materiali e presidi medici alla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA