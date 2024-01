Amelia, auto finisce fuoristrada e si schianta contro gli alberi. Donna trasportata in ospedale in codice rosso

AMELIA Auto finisce fuoristrada e si schianta contro gli alberi. Brutto incidente sulla dritta di Cammartana a Fornole. Ferita una donna, trasportata in codice rosso all'ospedale di Terni. L'incidente è avvenuto stasera intorno alle 20 sul rettilineo appena fuori dalla frazione di Fornole. L'auto, probabilmente proveniente da Narni direzione Amelia, è finita fuoristrada schiantandosi contro gli alberi che costeggiano la strada. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna che era alla guida all'ospedale Santa Maria di Terni. Codice rosso per politrauma, l'esito dei primi riscontri. Per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Amelia e i vigili del fuoco. Al momento non sono chiare le cause che hanno provocato la perdita del controllo del mezzo. Fra le più probabili, l'attraversamento improvviso di un animale. Il tentativo di evitarlo, il buio e la strada non illuminata probabilmente hanno fatto il resto. Una via ai limiti dell'abitato, quella di Cammartana, ma che passa in mezzo alla campagna. Da un lato campi coltivati, dall'altro le pendici della montagna e quel che resta della cava. Una zona dove è facile avvistare piccoli animali selvatici. Soprattutto di notte. Fra gli indiziati principali, i cinghiali che ormai infestano le campagne e si spingono sempre più spesso anche nei centri abitati. Un fenomeno, quello degli attraversamenti di animali selvatici, che nel recente passato ha mietuto le sue vittime. A novembre scorso, ha perso la vita un'infermiera di Sellano. La donna stava andando al lavoro quando la sua auto, una Kia Rio, ha centrato un cavallo che stava attraversando la superstrada.

