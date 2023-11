Avigliano Umbro, frontale sulla provinciale. Ferito un diciannovenne

AVIGLIANO UMBRO Frontale fra due auto. Ferito un ragazzo. Un incidente avvenuto in tarda mattinata lungo la provinciale 37, all'altezza del bivio per Farnetta. Nello scontro sono rimasti coinvolti una ragazza, alla guida di una Fiat Palio e un ragazzo a bordo di una Citroen C3.

Ad avere la peggio il diciannovenne che, in seguito alle ferite riportate è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Più lievi le lesioni della ragazza.

Per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagia di Amelia.