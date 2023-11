Narni, frontale in pieno centro Viabilità interrotta

NARNI Un frontale fra un van e un'auto. E' successo oggi, 14 novembre, subito dopo pranzo. L'impatto è avvenuto a Narni lungo via Vittorio Emanuele, in pieno centro. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente.

Lievemente feriti gli occupanti dei due veicoli che sono stati trasportati in ospedale, uno in codice giallo e uno verde.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza, la via è stata momentaneamente chiusa al transito. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, ambiente e due pattuglie della polizia locale.

«Si sta lavorando - ha detto l'assessore Luca Tramini - per ripristinare la viabilità il prima possibile».