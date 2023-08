Amelia, addio a Riccardo Romagnoli, ex sindaco della città e presidente della Società Teatrale

AMELIA Si è spento ieri in tarda serata Riccardo Romagnoli. Ottantacinque anni, magistrato, giornalista, Romagnoli è stato protagonista della vita sociale cittadina per decenni.

Prima, dal 1979, come presidente della Società Teatrale ex proprietaria del Teatro Sociale, poi come pretore e infine come sindaco, eletto nel 1983.

Nel 2013 aveva ideato Ameria festival, una rassegna di musica, arte e cultura che aveva portato ad Amelia, e al teatro, alcuni grandi nomi legati alla musica classica e per il quale aveva vinto il premio nazionale "Mete d’Italia", consegnato a Palazzo Madama nel 2018.

Negli ultimi anni si era battuto per cercare di salvare la proprietà del Teatro Sociale, travolta dai debiti e finita all'asta e oggi proprietà del Mibact.

Ultimamente si era ritirato a vita privata a causa di diversi problemi di salute che l'aveva costretto a lunghi ricoveri in ospedale.

«L’amministrazione comunale - ha scritto la sindaca Laura Pernazza - esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Riccardo Romagnoli, ex magistrato e sindaco di Amelia.

Un uomo che da sindaco prima e da appassionato di cultura poi ha realizzato tanto per Amelia. Quale presidente della Società Teatrale è stato l’ideatore dell’ Ameria Festival che rappresenta al meglio la sua passione per la musica classica ma soprattutto per il teatro di Amelia. Sentite condoglianze alla famiglia».