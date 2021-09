Amelia, il Teatro Sociale riapre i battenti. Affidata la gestione temporanea alla Società Teatrale. Il presidente Romagnoli: «Pronti ad alzare il sipario di Ameria Festival».

Mercoledì 22 Settembre 2021, 19:03

AMELIA L'Ameria Festival si farà e la Società Teatrale tornerà a gestire, temporaneamente, il Teatro Sociale. L'annuncio arriva direttamente dal presidente dell'associazione, Riccardo Romagnoli, che dopo un'intensa trattativa con il demanio, attuale proprietario dell'immobile, ha incassato il si a rialzare il sipario. «Sono soddisfatto per questa decisione -ha detto il patron del festival- di cui devo rendere particolare merito all’efficiente e solerte azione del Demanio di Perugia. Ciò che conta davvero è che gli amerini e tutti coloro che amano la cultura potranno nuovamente avere a disposizione il Teatro Sociale». A questo proposito, domani, nel corso della conferenza stampa organizzata nella sala della Provincia di Terni alle 11,30, a cui interverrà anche il presidente Giampiero Lattanzi, sarà presentata l'edizione 2021 dell'Ameria Festival. «In questi giorni -ha precisato Romagnoli- abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni e attestazioni di stima per il traguardo raggiunto». Dopo una vicenda giudiziaria travagliata che negli ultimi anni l'aveva visto andare all'asta per ben otto volte, essere venduto alla nona all'imprenditore ternano Antonio Tacconi e infine passare nelle mani del Ministero della Cultura grazie all'esercizio del diritto di prelazione, il piccolo gioiello amerino torna sotto i riflettori. Già il 3 agosto scorso infatti, di fronte alla chiusura dell'immobile la Società Teatrale, ex proprietaria del teatro aveva invocato un'inversione di rotta. Un appello in piena regola, quello lanciato all'indirizzo del Ministero della Cultura che, dopo aver esercitato la prelazione aveva requisito le chiavi in attesa di decidere sul da farsi. Fra le richieste dell'Associazione, la possibilità di tornare a gestire il Teatro o, quantomeno, di poter di mettere in scena la IX edizione dell'Ameria Festival. A sostenere la posizione di Romagnoli erano scesi in campo anche Vittorio Sgarbi, in qualità di commissario straordinario alla cultura del comune di Amelia, il direttore artistico del festival Renzi Renzi e il maestro Uto Ughi. Ieri, la decisione favorevole. «L’atto di affidamento – spiega Romagnoli – benché provvisorio, vista la rigidità delle regole dello Stato in materia non è da considerarsi cosa da poco. Se da un lato rappresenta la sensibilità verso la comunità cui viene restituita la fruizione d’un bene caro da secoli a ogni amerino, dall’altro è un implicito ma ovvio riconoscimento di correttezza e di affidabilità gestionale, di cui non possiamo che essere orgogliosi e grati». In vista della nuova stagione fervono i preparativi. «Abbiamo già dato il via ad alcuni urgenti lavori di adeguamento dei dispositivi di sicurezza antincendio -chiude Romagnoli- come richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco». Se tutto andrà secondo i programmi, il festival prenderà il via dal 24 settembre al 5 novembre».