Venerdì 10 Maggio 2024, 11:46

Nella sanità umbra ancora movimenti in atto mentre la convezione stipulata tra l’Ateneo e la Regione non sembra, almeno finora, aver ingranato la marcia giusta e si continua ad andare avanti con primari nominati ad interim in attesa dei concorsi. Il colpo di scena riguarda la rete oncologica umbra: dopo appena cinque mesi dall’incarico è stato rimosso l’oncologo Fausto Roila sostituito dal suo collega di Terni Sergio Bracarda primario di Oncologia e Traslazione oltre che capo di dipartimento. Il dottor Bracarda in campo nazionale è anche un luminare in particolare nella cura dei tumori della prostata. Tutto questo mentre all’ospedale di Terni si continua ad andare avanti nella conduzione delle strutture complesse con incarichi ad interim. La prima nomina è stata quella del professor Giuseppe Ambrosio trasferito da Perugia a Terni ed attuale responsabile facente funzione in cardiologia. E si continua ad andare avanti cosi con la nomina di professionisti per i ruoli di primario anche negli altri due reparti sempre a conduzione universitaria. Come in Cardiologia con D’Ambrosio anche in questo caso i responsabili sono ad interim. Si tratta del professor Arcangelo Liso arrivato dall’ospedale di Perugia ed esperto nelle malattie del sangue. Si occuperà di Oncoematologia dopo che il facente funzione Angelo Genua ha rassegnato le dimissioni e successivamente gli è stato conferito l’incarico di struttura semplice di Oncoematologia clinica. Per Liso l’incarico della durata di nove mesi che potranno essere prorogabili sino ad altri sei fino al concorso di un primario definitivo. «L’apicalità universitaria- si legge nella delibera del Santa Maria - al fine di assicurare la continuità nei compiti assistenziali dei servizi sanitari ed evitare disagi organizzativi». L’accordo tra la Regione e l’Ateneo, finora, ha soltanto sfornato primari a scadenza e questo non è certamente un fatto positivo per il futuro dell’ospedale di Terni al quale servono nomine definitive in modo di affrontare il programma futuro in piena autonomia e responsabilità. L’altro professore universitario che andrà a ricoprire l’incarico di facente funzione è Giacomo Pucci (nella foto) che già lavora al Santa Maria, specializzato in medicina interna è un esperto nazionale per quello che riguarda la pressione arteriosa. L’incarico di sostituzione ad interim di Pucci riguarda la Medicina Interna e Traslazionale. Il professore prende il posto di Luca Di Cato a cui è stato conferito l’incarico di responsabile di Reumatologia. L'Ateneo di Perugia in accordo con la Regione dopo piazza tre universitari in altrettante importanti strutture complesse in attesa dei concorsi definitivi. Ci sono ancora strutture complesse universitarie dove a breve verranno nominati i rispettivi responsabili : si tratta di Dermatologia e Malattie Infettive.