Alessio Foconi argento agli Assoluti di fioretto, in finale vince Garozzo di una stoccata

Alessio Foconi conquista il podio, mancando per un solo punto il primo posto, alla Prima Prova Nazionale Assoluti di fioretto. In finale con Daniele Garozzo (Gruppo Scherma Fiamme Gialle) finisce 15 – 14. Il commento di Foconi: «L’emozione di ripartire dopo tanto tempo ha determinato sicuramente la gara di oggi. La scorsa settima avremmo dovuto partecipare alla Coppa del Mondo a Dubai, ma è stata rinviata. Abbiamo fatto il ritiro con la nazionale, ma la voglia di risentire la tensione agonistica e di confrontarsi con gli avversari era forte. Dalla mia c’è il rimettersi in gioco, dopo l’andamento non proprio propositivo di Tokyo. In realtà, comunque, non ci siamo mai fermati ne con la preparazione atletica nè con l’entusiasmo. Sono convinto che questo sia il punto da cui ripartire, soprattutto perché si stanno aprendo le strade per le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo Tokyo con Filippo Romagnoli (maestro), Filippo Fanin (mental coach) e Walter Cutrì (preparatore atletico) abbiamo cercato di capire quali sono stati gli “errori” analizzando i video. Adesso ho un approccio di preparazione alle gare totalmente diverso dal periodo pre-Covid, perché sono consapevole, che le competizioni hanno una distanza maggiore e che quindi devo focalizzarmi di più sull’ allenamento. Questa evoluzione è dettata dalla nuova gestione di gare non essendo ancora usciti dallo stato di emergenza sanitaria. Mi dispiace non averlo fatto prima ma come se sempre è dagli errori che si può ricominciare». In gara nella Prima Prova Nazionale Assoluti di fioretto femminile anche Elisa Vardaro che si posiziona 36ª ed Alessandra Cresta 91ª .