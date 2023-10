Acquasparta, frana sulla provinciale Casigliano Collesecco, verifiche in corso. Si viaggia a senso unico alternato

ACQUASPARTA Frana sulla strada Casigliano Collesecco. Controlli in corso. Sono previste per oggi 4 ottobre le verifiche sul fronte franoso che ha interessato la provinciale 97.

In particolare dal chilometro 4+700 al chilometro 4+900 fra il bivio di Rosaro e il bivio di Collesecco nel comune di Acquasparta.

In proposito, la provincia ha emanato un’ordinanza valida fino alle 19,00 di oggi istituendo un senso unico alternato regolato da semaforo.

Un’altra ordinanza con senso unico alternato regolato da semaforo è stata emanata per la Strada provinciale 113 Tiberina, sempre ad Acquasparta.

Il provvedimento entra in vigore oggi e termina il 6 ottobre per consentire la ripulitura della vegetazione infestante che interessa il ponte sul torrente Naia nella zona di San Giovanni in Butris al chilometro 28+846 dalle 7,00 alle 19,00.