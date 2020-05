Con 20 euro le monache di Cascia spediscono a casa le rose di Santa Rita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASCIA “Le rose portano la festa di Santa Rita a casa tua”. Nel mese delle celebrazioni ritiane, che quest’anno potranno essere soltanto a distanze, le monache di Cascia cercano così di far sentire comunque vicini i devoti alla Santa dei casi impossibili. E da qualche giorno è possibile ordinare online la “rosa, simbolo ritiano per eccellenza, che oggi più che mai – si legge sul sito internet – rappresenta la speranza e ha il profumo della rinascita. Il ricavato delle rose – spiegano dalla Fondazione Santa Rita di Cascia onlus – sarà destinato, anche quest’anno, a sostenere le Apette dell’Alveare di Santa Rita”.Le rose potranno essere inviate comodamente a casa dalla metà del mese, semplicemente ordinando la piantina sul portale delle monache. La donazione minima, da effettuare con carta di credito, è di 13 euro per ciascuna piantina, cui vanno aggiunti 7 euro per le spese di spedizione. La modalità di vendita online delle rose non è nuova di quest’anno, a differenza del kit di preghiera virtuale (il kit del pellegrino) proposto nelle ultime settimane dalle monache, partendo in questo caso da una donazione minima di 9 euro.