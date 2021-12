Baltimora vince X Factor: battuto gIANMARIA. Ma i trionfatori sono i Maneskin e i Coldplay

È stata una finalissima tra musica, ospiti e spettacolo, quella che questa sera ha decretato l'X Factor italiano per Baltimora, vincitore dell'edizione 2021. La serata è cominciata nel migliore dei modi, con l'esibizione dei Maneskin, band fenomeno globale che proprio a X Factor ha mosso i primi passi verso la notorietà. La band di Damiano e soci ha portato sul palco del Mediolanum Forum di Assago le note, prima, della loro 'Beggin', per poi tornare in un secondo momento con 'Zitti e buonì, "I Want To Be Your Slave" e "Mammamia". «Vogliamo che questa finale sia un augurio perché tutto possa tornare come prima - ha commentato Ludovico Tersigni, conduttore della stagione 2021 di X Factor Italia e al suo debutto con una finale - o anche meglio di prima».

La finale

A darsi battagli a suon di note, sotto i riflettori dell'ultimo atto dello show di Sky prodotto da Fremantle, si sono presentati Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA, ovvero un concorrente a tenta per ciscun giudice, rispettivamente Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ed Emma. Tre, sono state le manche previste per la serata e con eliminazioni decretate dal televoto, a cominciare da una prima dedicata ai duetti. Per l'occasione Fellow ha cantato 'Underwater' del suo artista preferito, Mika, potendo duettare proprio con lui, nei panni di giudice. Baltimora, invece, è stato accompagnato in scena da Hell Raton per cantare Otherside, uno dei brani più noti e generazionali dei californiani Red Hot Chili Peppers. Al turno di Emma e gIANMARIA, è toccato a tutt'altra musica perché i due si sono esibiti sulle note di "Sulla nostra relazione", brano targato 1978 e firmato da un certo Vasco Rossi. Su "In Between Days", dei Cure, è caduta invece la scelta di Manuel Agnelli, che ha affiancato i suoi Bengala Fire. «Parafrasando Lucio Dalla - ha detto Agnelli - spero che questa possa essere la sera dei miracoli». «Questa sera ho voglia di ballare - ha detto invece Mika al termine della prima manche - come tutta l'Italia vuole».

Gli eliminati

Al termine della prima tornata di canzoni, il concorrente meno votato da casa è stato Fellow, primo eliminato della finale. Spazio all'ospite internazionale, invece, quello a cavallo tra le due prime manche e durante il quale i protagonisti sono stati i Coldplay, band dei record nel pop internazionale e che ad X Factor si sono presentati con i singoli "High Power" e "My Universe", dall'ultimo album del gruppo, "Songs Of The Spheres". Per la seconda manche, i tre concorrenti rimasti in gara si sono dovuti confrontare con i loro 'Best Of', ovvero un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. In particolare, Baltimora si esibito tra musica e parole di "Un uomo che ti ama" di Lucio Battisti, "Parole di burro" di Carmen Consoli e "Turning Table "di Adele, i Bengala Fire, in ruota rock'n'roll, hanno unito per l'occasione "Sunny Afternoon" dei The Kinks e "Chelsea Dagger" dei The Fratellis, "Making Plans for Nigel" degli XTC e "Girls & Boys" dei Blur. Per gIANMARIA, la scelta di brani per riassumere il suo percorso a XF2021 è ricaduta su "Rimmel" di Francesco De Gregori, "Jenny è pazza" di Vasco Rossi e "Io sto bene" dei CCCP.

Alla prova del 'Best of', sempre per mano del televoto, l'eliminazione dalla gara al titolo di X Factor è toccata ai Bengala Fire. Baltimora, all'anagrafe Edoardo Spinsante, in quota Hell Raton e gIANMARIA, in quota Emma, si sono quindi giocati il tutto per tutto nel corso dell'ultima manche, dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco, ovvero "Altro" per Baltimora e "I Suicidi" per gIANMARIA. Ad avere la meglio, tra i due, per questa edizione di X Factor, è stato Baltimora.

X Factor, la finale in diretta

Ore 23.53 Il vincitore è Baltimora

Ore 23.25 Comincia l'ultima manche: si sfidano Baltimora (il primo a esibirsi) e poi gIANMARIA.

Ore 23.15 I Bengala Fire sono i secondi eliminati della finale: la finalissima sarà tra Baltimora e gIANMARIA.

Ore 23.00 Sul palco si rivedono i Maneskin: dopo l'apertura del live con Beggin', ora il palco è tutto per loro.

Talento innegabile sin dalla prima Audizione, per i #BengalaFire la Finale di #XF2021 è il punto di partenza di una carriera gloriosa pic.twitter.com/D3RKeSwG57 — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 9, 2021

Ore 22.20 Comincia la seconda manche con il "best of" dei tre finalisti rimasti in gara: un medley con i brani di maggior successo durante l'edizione.

Ore 22.10 Ecco il primo responso: vanno avanti Baltimora, gIANMARIA e i Bengala Fire. Eliminato Fellow.

Ore 21.50 Arriva uno dei momenti più attesi della serata: si esibiscono i Coldplay, con Chris Martin che tra un brano e l'altro ringrazia il pubblico in italiano: "Grazie!".

Ore 21.38 Sul palco gIANMARIA e subito dopo i Bengala Fire.

Ore 21.35 Arriva Baltimora che duetta con Hell Raton sulle note dei Red Hot Chili Peppers.

Che #BALTIMORA avesse un talento a 360 gradi è stato chiaro fin da subito. Sulle note dei @ChiliPeppers, quello con @Machete_Mnlt è il duetto di cui non sapevamo di avere bisogno. 😵‍💫 #XF2021 pic.twitter.com/TUgKt2c6JA — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 9, 2021

Ore 21.32 Il primo a esibirsi è Fellow, che apre la manche dei duetti con i giudici: sul palco insieme al "suo" Mika-

Ore 21.25 Sul palco il presentatore Ludovico Tersigni, che ringrazia i Maneskin e dà il via alla competizione annunciando gli ospiti, tra cui anche i Coldplay, e fa entrare i giudici.

Ore 21.20 La finale si apre con i più attesi i Maneskin: il gruppo romano, nato proprio a X Factor, si esibisce con Beggin, cover record di streaming su Spotify e autentico successo in tutto il mondo. Sotto il palco fan scatenati.

QUESTO INIZIO È UNA BOMBA! I @thisismaneskin INFUOCANO LETTERALMENTE il palco della Finale al Mediolanum Forum di Assago 🔥🔥🔥#XF2021 pic.twitter.com/gyad8jHj4g — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 9, 2021

Maneskin e Coldplay, l'attenzione è tutta sugli ospiti

In un'edizione che ha fatto fatica a decollare a livello di ascolti, l'attenzione è tutta sugli ospiti che si esibiranno sul palco. Soprattutto sui Maneskin, che proprio da X Factor sono partiti. Dalla loro edizione di tempo ne è passato eccome (e quella neanche la vinsero, al primo posto arrivò il tenore Lorenzo Licitra), adesso sono una band di successo mondiale e gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify quest'anno. Dopo i palchi made in Usa (con tanto di Rolling Stones) anche per loro è tempo di tornare su quello che li ha lanciati nel mondo discografico quattro anni fa. Ospiti della finale anche i Coldplay, in testa alle classifiche mondiali con l'album Music of the Spheres.

«È bellissimo, siamo qui a X Factor, abbiamo incontrato i Maneskin che amiamo tantissimo - ha detto il leader dei Coldplay Chris Martin -. L'idea iniziale era di fare un tributo ai Maneskin, quindi di suonare un loro pezzo poi siamo accorti che anche loro sono qui e avremmo suonato la stessa canzone. Ci sono i veri Maneskin non possiamo fare una loro cover». Da poco, il 15 ottobre scorso, i Coldplay hanno presentato il loro ultimo disco: «Sono felice dell'amore che riceviamo, non ci preoccupiamo delle recensioni dell'ultimo disco. Facciamo del nostro meglio», dice Chris Martin.

Tre manche e poi il vincitore

La serata è stata divisa in tre manche, e al termine di ognuna di queste il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la finale. La prima è quella dei “duetti” coi quattro finalisti affiancati dal proprio giudice. La seconda sarà il “best of”, in cui i cantanti in gara si esibiranno con un medley dei brani che hanno presentato durante queste puntate di gara. L’ultima manche sarà dedicata ai cavalli di battaglia dei due cantanti ancora in gioco. Poi la votazione e il vincitore di X Factor 2021.

I numeri di X Factor

Una chiusura col botto, insomma, per una stagione che il botto non l'ha fatto. Che il marchio X Factor fosse in crisi era apparso evidente già nelle ultime stagioni: i numeri di quest'anno, con lo share delle puntate su Sky finite talvolta pure sotto il 2% (meno di 500 mila spettatori), lo hanno confermato. Ludovico Tersigni, il neo conduttore, ha convinto solo a metà (pesante la gaffe della terza puntata, quando ha chiuso il televoto prima del previsto, suscitando la reazione infastidita di Mika).