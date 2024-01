Da ‘X Factor’ a ‘Serole’: esce il primo album dei Tropea

Domenica 14 Gennaio 2024, 07:18

Dopo sei anni di attività, venerdì 12 gennaio, i Tropea pubblicano il loro primo album intitolato ‘Serole’ (peermusic ITALY e Artist First). Il disco è il risultato di un lungo percorso artistico e creativo, che ha preso il via in un casolare a Serole, nelle Langhe, luogo particolarmente significativo per la band. Proprio in questo buen retiro, nell'estate del 2022, Pietro Lupo Selvini (voce), Lorenzo Pisoni (basso), Domenico Finizio (chitarra e voce) e Claudio Damiano (batteria) hanno registrato gran parte delle tracce. Foto copertina di Filiberto Signorello da Ufficio Stampa



