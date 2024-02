BabelNova Orchestra con Dargen D'Amico a Sanremo: componenti, canzoni ed età. Chi sono il gruppo che omaggia Ennio Morricone

Prima esperienza al Festival di Sanremo per la BabelNova Orchestra. In occasione della serata dei duetti, il gruppo di musicisti salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston per affiancare Dargen D'Amico, con il quale farà un omaggio a Ennio Morricone con "Modigliani", sulle note di "The Crisis".

