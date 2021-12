Baltimora, chi è il vincitore di X Factor: l'inedito "Altro", il rapporto con Hell Raton e il perché del nome d'arte

È Baltimora il nuovo vincitore di X Factor 2021. Sul palco del Mediolanum Forum di Assago la sua vittoria è stata accolta da un tripudio di gioia da parte del pubblico. «E’ incredibile, non ha nessun tipo di senso questa cosa. E’ assurdo, non ha nessun tipo di senso», ha detto dopo la proclamazione. Battuto in finalissima gIANMARIA, il concorrente di Emma Marrone. Lui invece era seguito da Hell Raton, che conquista un'altra volta la poltrona di giudice vincitore. Ha conquistato X Factor con il brano inedito "Altro", con cui ha chiuso la sua esperienza nel talent show chiudendo la trasmissione. Il brano è già ascoltatissimo su Spotify e nelle radio, ma è secondo a "I Suicidi", l'inedito di giANMARIA, il secondo classificato.

I Maneskin tornano a X Factor e aprono il live con Beggin'. I fan si scatenano

Chi è Baltimora, il vincitore di X Factor

Il vero nome è Edoardo Spinsante ed è nato ad Ancona nel 2001. È uno studente di produzione audio e fa il produttore per altri artisti e se stesso. «Faccio musica da parecchi anni, ma non l’ho mai pubblicata perché mi facevo un sacco di problemi. Ho detto, non ha senso continuare ad aspettare», aveva raccontato. Nel corso di queste settimane di talent si è mostrato come un ragazzo tranquillo, concentrato sul lavoro e con tanta voglia di fare. Da Ancona si è spostato a Milano, ha studiato piano per 5 anni e dalle superiori ha composto le prime canzoni.

La carriera

La carriera è breve, agli inizi, e da X Factor arriverà la spinta più importante. Ha cominciato il suo percorso come Edoardo Spinsante, per poi passare a Plugsaints. Fin da ragazzo ha studiato musica e, durante gli anni del liceo scientifico, ha fondato una band con degli amici. Nel 2020 ha pubblicato il primo singolo dal titolo “Joystick“. Tra i suoi inediti conosciuti, ad oggi, ci sono anche “Colore” e “Luci spente“. Il nome? «È il titolo della prima canzone che ho pubblicato e, niente, era una canzone molto importante per me», ha detto.