Dargen D'Amico a Sanremo 2024: «La mia famiglia emigrata a Milano: vivevano in 7 in 30 metri quadrati. Morgan? Una delusione»

Da "Dove si balla" a "Onda Alta". Una canzone che Dargen D’Amico, rapper, cantautore, produttore e giudice nelle due ultime edizioni di X Factor, porta in gara al Festival di Sanremo 2024. Porta sul palco del Teatro Ariston una provocazione dance in cui racconta di un barcone pieno di migranti che naviga, a largo di Malta, nel mare in tempesta.