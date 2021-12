Giovedì 9 Dicembre 2021, 08:16

E anche questa edizione di X Factor è giunta al termine. Si chiuderà stasera al Forum di Assago, a Milano, davanti a un pubblico di 5.700 spettatori, la quindicesima stagione del talent show di Sky. Quattro i finalisti che si contenderanno il premio finale, la firma di un contratto discografico con Sony Music. Per gli scommettitori il favorito è il 18enne cantautore vicentino gIANMARIA (vero nome Gianmaria Volpato), della squadra di Emma: ha conquistato il pubblico già alle audizioni con il suo inedito I suicidi che ad oggi resta il più ascoltato tra tutti i brani originali dei concorrenti di quest'anno, con 1,6 milioni di streams su Spotify poi con la cover di Jenny è pazza s'è preso pure i complimenti social di Vasco Rossi.

Ma alla finale di X Factor, che sarà trasmessa su Sky dalle 21,15 e in chiaro su TV8, può succedere di tutto: ne sanno qualcosa i Maneskin, che arrivarono alla finalissima con la vittoria già in tasca e poi vennero battuti a sorpresa dal tenore Lorenzo Licitra. Lui è scomparso dai radar (come anche Gio Sada, Soul System, Anastasio, Sofia Tornambene e Casadilego, i vincitori delle ultime sei edizioni). Loro dopo il trionfo a Sanremo e all'Eurovision con Zitti e buoni ora sono star internazionali (e gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify, quest'anno). Ormai diventati inaccessibili, Damiano e soci chiuderanno un anno indimenticabile tornando sul palco che li lanciò, quattro anni fa.

I CONCORRENTI

A strappare la vittoria a gIANMARIA al televoto ci proveranno Baltimora (Edoardo Spinsante, 20 anni, di Ancona del team di Hell Raton), i Bengala Fire (band di Trevignano, della squadra di Manuel Agnelli) e Fellow (Federico Castelli, 20enne di Torino sul quale ha scommesso Mika). Nella prima manche ciascun concorrente duetterà con il rispettivo giudice. Ospiti della finale anche i Coldplay, in testa alle classifiche mondiali con l'album Music of the Spheres. Una chiusura col botto, insomma, per una stagione che il botto non l'ha fatto. Che il marchio X Factor fosse in crisi era apparso evidente già nelle ultime stagioni: i numeri di quest'anno, con lo share delle puntate su Sky finite talvolta pure sotto il 2% (meno di 500 mila spettatori), lo hanno confermato. Ludovico Tersigni, il neo conduttore, ha convinto solo a metà (pesante la gaffe della terza puntata, quando ha chiuso il televoto prima del previsto, suscitando la reazione infastidita di Mika).

IL RINNOVAMENTO

E l'abolizione delle categorie, l'altra novità, non è bastata a riportare quella vivacità che a X Factor manca da troppo, davanti e dietro il bancone dei giudici: «Fare tv bella, che non cada nelle trappole del trash, è molto difficile», dice Mika. Il contratto tra Fremantle e Syco Entertainment, casa di produzione che detiene il marchio, prevede un'altra edizione del talent nel 2022: ne varrà davvero la pena?