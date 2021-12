X-Factor, che fine hanno fatto gli ex vincitori? Da Mengoni a Lorenzo Licitra (che vinse sui Maneskin) ecco i big delle 14 edizioni

Siamo arrivati all'appuntamento finale di X Factor. Tra poche ore il Forum di Assago, a Milano, ospiterà la finale della 15esima edizione del talent show, la prima che ha visto al timone un timido Ludovico Tersigni. I 4 cantanti di Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton si sfideranno per l'ultima volta sul palco per portarsi a casa la vittoria. La gara sarà strutturata in tre manches: la prima, “Duetti”, a cui seguirà una eliminazione; la seconda, “Best Of”, ed un'ultima sfida a cui riusciranno ad arrivare solo 2 concorrenti con i propri inediti. La fine del percorso dei finalisti è arrivata e tutto è pronto per la sfida finale. È stata un'edizione difficile questa per il programma che è alla sua 11esima volta su Sky, dopo che nel 2011 ha lasciato la Rai, con ascolti spesso al di sotto del 2%. A contendersi la vittoria saranno gIANMARIA (della team di Emma), Baltimora (della squadra di Hell Raton), Fellow (concorrente di Mika) e i Bengala Fire (gruppo di Manuel Agnelli). Cresce l'attesa per l’ultimo, decisivo, appuntamento con lo show di Sky prodotto da Fremantle. L'inizio della finale è previsto per le 21:15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW.

Per chi vince è pronto un contratto discografico con Sony Music. Per i bookmakers è gIANMARIA il favorito alla vittoria: Per gli scommettitori il favorito è il 18enne cantautore vicentino gIANMARIA (vero nome Gianmaria Volpato), della squadra di Emma: ha conquistato il pubblico già alle audizioni con il suo inedito I suicidi che ad oggi resta il più ascoltato tra tutti i brani originali dei concorrenti di quest'anno, con 1,6 milioni di streams su Spotify poi con la cover di “Jenny è pazza” s'è preso pure i complimenti social di Vasco Rossi e con “Spaccacuore” anche quelli di Samuele Bersani.

Ma la vera sfida per i finalisti non si gioca stasera, ma si gioca da domani in poi. I cantanti dovranno dimostrare di riuscire a rimanere nel cuore degli ascoltatori anche una volta che i riflettori si sono spenti. Giunti alla 15esima edizione del programma possiamo dirlo: non tutti i vincitori di X-Factor poi nella vita ce l'hanno fatta.

La prima edizione del talent, quella del 2008, fu vinta da Aram Quarter, a seguire elenchiamo Matteo Becucci, Marco Mengoni, Nathalie, Francesca Michelin, Chiara Galiazzo, Michele Bravi, Lorenzo Fragola, Giò Sada, Soul System, Lorenzo Licitra, Anastasio, Sofia Tornambene e infine Casadilego.

Alcuni sono ormai big del panorama musicale italiano, ma gli altri che fine hanno fatto?

La prima edizione, quella ancora firmata da mamma Rai e quella in cui le band non erano ammesse, nel 2008 fu vinta dal gruppo vocale degli ARAM Quartet, composto da Antonio Maggio, Raffaele Simone, Antonio Ancora e Michele Cortese. L'inedito presentato dal gruppo per la serata finale, "Chi (Who)", scritto da Morgan (loro giudice), non svettò nelle classifiche, a differenza di "Non ti scordar mai di me", la hit - firmata Tiziano Ferro e Roberto Casalino - che lanciò Giusy Ferreri, seconda classificata ma unica e vera vincitrice di quell'edizione. Per il gruppo la vita fuori da X Factor è stata veramente breve, e dopo qualche spedizione nei negozi degli inediti contenuti in "Il pericolo di essere liberi" Gli ARAM Quartet si sciolsero. Antonio Maggio, poi provò a lanciarsi da solista e vinse tra i giovani al Festival di Sanremo 2013 con "Mi servirebbe sapere".

Altro vincitore di Morgan fu Matteo Becucci nel 2009. Un discreto successo avuto con l'Ep "Impossibile", che ottenne il Disco d'oro per l'equivalente di 25 mila copie vendute. Ma anche Becucci non riuscì a imporsi sulle scene almeno quelle musicali, perchè poi per il ragazzo il futuro gli ha riservato la vita da attore. Anche in questo caso la fortuna andò non al vincitore del talent ma a un'altra concorrente. La vera stella nel 2009 fu Noemi con "Briciole".

Nel 2009 però arriva la vera svolta di X Factor, perchè questo fu il primo anno in cui il vincitore del talent è ancora oggi vincitore delle classifiche italiane. Il premio per la terza edizione del programma andò ad un giovanissimo Marco Mengoni. Dopo 12 anni da quella "prima volta" il cantante resta un protagonista della scena pop italiana. Ma anche per lui l'inizio non è stato facile. Dopo il successo di "Credimi ancora" e "In un giorno qualunque" il primo album "Solo 2.0" non andò bene. Poi nel 2013 la svolta a Sanremo, portato alla ribalta da Morgan il cantante di Ronciglione vinse tra i big con "L'essenziale".

L'ultima edizione fatta in Rai, nel 2010, fu vinta da Nathalie Giannitrapani. Subito dopo il talent l'occasione della vita bussò a Nathalie: il festival di Sanremo. Fu lì che con "Vivo sospesa" si classificò settima, ma lìalbum non andò affatto bene. Nel 2013 ci riprova pubblicando "Anima di vento", seguito nel 2018 da "Into the flow".

Aveva solamente 16 anni Francesca Michelin quando vinse la quinta edizione di X-Factor. Dopo il talent però la crisi. La cima delle classifiche la raggiunse di nuovo grazie ai duetti con Fedez su "Cigno nero" e "Magnifico" (e con "Chiamami per nome", arrivarono a vincere il secondo posto del Festival di Sanremo 2021). Poi la medaglia d'argento al Festival di Sanremo 2016 con "Nessun grado di separazione" e da lì la ruota ha ricominciato a girare anche per la cantautrice di Bassano del Grappa ricominciano a girare nel verso giusto. Ha all'attivo quattro album di inediti: "Riflessi di me" del 2012, "di20" del 2015, "2640" del 2018 e "Feat (Stato di natura)" del 2020 (tornato nei negozi dopo il Festival). Ha venduto oltre 1,2 milioni di copie.

Nel 2012 vince Chiara Galiazzo. Anche per lei l'opportunità si chiama Sanremo: nel 2013 si classificò ottava con "Il futuro che sarà", co-firmata da Francesco Bianconi dei Baustelle. L'album "Un posto nel mondo" conquistò il Disco d'oro per l'equivalente di 30 mila copie vendute. Fu seguito da "Un giorno di sole", "Nessun posto è casa mia" (contenente l'omonima canzone presentata a Sanremo nel 2017) e "Bonsai". Nessun segno indelebile però dagli ultimi album.

Poi nel 2013 fù il turno di Michele Bravi. Dopo la vittoria al talent, il cantante umbro rifiutò il Festival di Sanremo 2014. Con "Anime di carta", del 2017, conquistò il Disco d'oro: album contenente "Il diario degli errori", che portò Michele Bravi al quarto posto al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel frattempo, un cambio di etichetta: da Sony a Universal. Nel 2018 però arrivarono per lui le vicende giudiziarie. Un incidente automobilistico, nel quele perse la vita una donna, in cui il cantante era coinvolto bloccarono la sua carriera, fino al ritorno di quest'anno con "La geografia del buio".

Da X-Factor a Sanremo il passo è stato breve per Lorenzo Fragola, vincitore del talent nel 2014. Aveva conquistato tutti nel talent con "The reason why" e fù spedito al Festival di Sanremo 2015: con "Siamo uguali", co-firmata dal suo mentore Fedez. Arrivò decimo ma si portò a casa altri 2 dischi di platino. Disco d'oro per l'album d'esordio "1995", successo che Fragola replicò nel 2016 con "Zero gravity". Nel 2017 è stato nell'olimpo delle classifiche con il tormentone "L'esercito del selfie", con Takagi & Ketra e Arisa, e nel 2018 arriva "Bengala", che però non ha ripetuto i successi dei dischi precedenti.

Vittoria senza successo per Giò Sada, capofila di Elio. A lui la vittoria della nona edizione del talent e poi poco altro.

Nel 2016 Fedez voleva che la vittoria andasse a Gaia, che invece arrivò seconda (e si portò a casa la coppa di Amici l'anno successivo) superata dai Soul System. Poi al gruppo un Disco d'oro con il singolo "She's like a star" e a parte "Back to the future", di loro si persero le tracce.

2017. Tutti ricorderanno questo anno. I fan, i giudici, i cantanti. Questa fù l'edizione che ospitò per la prima volta su un palco vero (diverso da quello che Via del Corso su cui erano abituati esibirsi) i Maneskin. La band che sta conquistando il mondo però non vinse. il titolo venne rubato da un inspettato Lorenzo Licitra che con l'album "In the name of love" non riuscì neppure ad entrare tra le prime 20 posizioni della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in italia. Non pubblica nuova musica da quasi tre anni: l'ultimo singolo, "Sai che ti ho pensato sempre", risale al 2019.

Nel 2018 vince il rap a X-Factor. L'oro va ad Anastasio rapper campano che con “La fine del mondo” ha conquistato due Dischi di platino. Nonostante la partecipazione a Sanremo Anastasio non è mai decollato.

Una giovanissima Sofia Tornambene ha vinto la tredicesima edizione del talent, nel 2019. Ma nessuna spilla da poter mettere sulla giacca per lei.

Casadilego è stata la star dello scorso anno di Hell Raton. Vero nome Elisa Coclite, a 17 anni il suo inedito "Vittoria" conquista un Disco d'oro. Qualche mese dopo il trionfo a "X Factor" la cantante si ritrova sul palco dell'Ariston, a Sanremo, dove affianca Francesco Renga nel duetto sulle note di "Una ragione di più". Poi l'unica altra apparizione di Casadilego l'abbiamo nella 15esima edizione, dove duetta con il suo mito Ed Sheeran sulle note di "Lego house".