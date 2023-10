Alessandro Basciano replica a Sophie Codegoni: «Al momento giusto dirò la verità e saranno ca**i. È giusto che tutti sappiano»

Un'intervista che lasciava poco spazio all'immaginazione quella che Sophie Codegoni ha rilasciato ieri a Verissimo. Alessandro Basciano l'ha «tradita», non l'ha mai amata ed era piuttosto interessato al «circo mediatico» che si era creato attorno alla coppia dopo la loro esperienza al Gf Vip. Così dopo la nascita della loro bambina, Celine Blu, l'influencer ha messo insieme i pezzi del puzzle e ha detto basta. Lo ha comunicato ai suoi follower qualche giorno fa e da quel momento il tam tam di frecciatine social è partito. Ieri Sophie in lacrime ha vuotato il sacco in tv, tra le critiche degli haters che l'hanno additata di essere un'opportunista, ma ora è Basciano a replicare, anzi a far replicare per primo il suo agente per lui.

Sophie Codegoni a Verissimo: «Ho scoperto di essere stata tradita con un messaggio su Instagram. Mentre partorivo lui dormiva»

Basciano replica alla Codegoni

«Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è tuttavia costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi - si legge - Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Instagram al veleno.

Il veleno su Instagram

Poi anche lui scende in piazza, la piazza dei social ovviamente. «Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l'altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me, che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare), visto che non ha rispettato lei in primis, con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni».

La “battaglia” è iniziata: «Non capisco l'odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps. Da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto - ha concluso - ma certe accuse sono calugne e diffamazioni che non mi appartengono minimamente. Non avrei mai voluto farlo, ma è giusto che tutti sappiano».