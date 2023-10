Scialpi a Domenica In irriconoscibile, utenti scatenati: «Ma che ha fatto? Chi è il macellaio che l'ha ridotto in questo stato»

Scialpi irriconoscibile a Domenica In. Entra nello studio di Mara Venier tra l'applauso del pubblico per raccontare la sua storia: una storia segnata da una grande sofferenza, ma il web rimane scioccato dal suo aspetto. «Ma la non professionalità del chirurgo?» e ancora «Ma che ha fatto Scialpi?» e poi «Ma chi è il Macellaio che l'ha ridotto così?». Il web non perdona e mentre il cantante racconta del suo rapporto difficile con il padre fatto di incomprensioni su Twitter - ops X ormai - il suo nome finisce tra i trend non per quello che stava dicendo ma per come è esteticamente oggi. Occhi di gatto, nessuna ruga sopracciglia ben definite e viso liftato: Scialpi simbolo della bellezza degli anni '80 è ora irriconoscibile.

Scialpi irriconoscibile a Domenica In

«Con tutto il rispetto per Scialpi...ma prima o poi, potremo sapremo i nomi dei chirurghi plastici degli artisti? Possibile che non si rendano conto di fare degli interventi di.....?»

Potremmo approfondire la non accettazione di sé e la non rassegnazione per il tempo che passa per molti vip, influencer e non solo. Ma mi soffermerei in questo caso sulla non professionalità di certi chirurghi. #scialpi #domenicain pic.twitter.com/CSUDKwoPdt — Simona Giacobbi (@simonagiacobbi) October 15, 2023

Tra i molti commenti c'è però anche chi da valore alle parole dell'artista: «Un'intervista toccante,commovente,divertente che ha toccato le corde piu' profonde dell'anima di tutti.

#DomenicaIn voglio sapere il nome del macellaio che lo ha ridotto in questo stato pic.twitter.com/FKpZzwbTQv — Mary Hamsik17 1926💙 (@MARIAVENEZIANO3) October 15, 2023

Il rapporto con il padre

E in effetti ha detto cose molto toccanti nella chiacchierata con Zia Mara. Il suo carattere triste, derivante come ha spiegato in parecchie occasioni dal rapporto conflittuale con suo padre. «Con mio papà non c’era alcun rapporto”, spiega a Mara Venier, “ma alla fine ci siamo trovati. Tutto parte della solitudine…». Parlando, però, del momento in cui si sono ritrovati, racconta che fu «quando gli era rimasta una settimana di vita. Lo sapevamo tutti e due ma non ce lo volevamo dire, cercavamo di esorcizzare le paure. Siccome lui non aveva molte forze io gli proponevo dei giochi, era una gara impari ma il fatto di riuscire a misurarsi, mettere in bilanciamento le nostre forze, ha fatto si che ci si aprisse il cuore a tutti e due. È il momento in cui ho trovato il mio papà, per fortuna».