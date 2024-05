È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Da Teresa Langella a Andrea Dal Corso, passando per Eleonora Giorgi e Tommaso Stanzani, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin. Tra questi anche Rosita Celentano, in studio con il suo racconto di vita.

Verissimo, da Ermal Meta a Eleonora Giorgi, passando per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: tutti gli ospiti del weekend