Matera premia Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, protagonisti della serie tv Rai «Imma Tataranni»

Pomeriggio speciale per Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, protagonisti della serie tv «Imma Tataranni - Sostituto Procuratore», la cui terza stagione andrà in onda domani su Rai1. La coppia d’oro della TV ha infatti ricevuto un prestigioso riconoscimento dal comune di Matera in diretta a «Da noi... a ruota libera», programma condotto da Francesca Fialdini.

«Da noi...a ruota libera», da Vanessa Scalera a Flavio Insinna: gli ospiti della trasmissione di ​Francesca Fialdini

Il premio

Scalera e Gallo sono stati prima omaggiati con un video saluto dai cittadini materani, poi hanno ricevuto una pergamena, consegnata direttamente da Tiziana D'Oppido, assessore alla cultura, al turismo e al cinema della città di Matera, "comparsa" nello studio del talk show di Rai1 accompagnata da tanti prodotti locali. «Vanessa e Massimiliano probabilmente più amati di Daniel Graig e Lea Seydoux», esclama la conduttrice (le star internazionali anche loro protagonisti a Matera per «James Bond» qualche anno fa).

«La serie tv "Imma Tataranni" ha contribuito ad offrire prestigio e risonanza nazionale alla città di Matera», le parole nell'encomio scritto dal sindaco e dall'amministrazione comunale.