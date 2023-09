Gerry Scotti a Verissimo: «Guarderò Sanremo da casa mia». Dopo la foto con Amadeus, arriva la smentita

Gerry Scotti non sarà a Sanremo 2024. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il conduttore ha smentito i rumors che lo vedevano con Amadeus sul palco dell'Ariston.

Gerry Scotti a colazione con Amadeus: «Beccati!». Social impazziti: «Sarà co-conduttore di Sanremo?». Ecco la verità

La smentita

«Abbiamo fatto un casino io e Ama.

Questa foto nasce dalla tipica paparazzata. Infatti il mio commento su instagram era "oddio e adesso chi glielo dice a Giovanna che io e te facciamo colazione insieme". Da lì sono arrivate una serie di supposizioni e subito la più cavalcata è stata "Gerry Scotti a Sanremo"».

«Abbiamo parlato di tutto. Di medicine, di figli, di pressione, di colesterolo, e poi putroppo abbiamo parlato anche di Milan e Inter. Vi giuro che la parola Sanremo non è nemmeno stata mai pronunciata. Per cui oggi ho il piacere di dirvi che guarderò Sanremo da casa mia ma non sarò al festival. Poi, sarei falso se non dicessi che i migliaia di commenti positivi che mi sono arrivati, come quello di Fiorello, mi hanno riempito il cuore. Ringrazio tutti», queste le sue parole.