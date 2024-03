Da noi... a ruota libera, da Paolo Fox a Francesco Gabbani: gli ospiti di domani (domenica 24 marzo) di Francesca Fialdini

Domani, Francesca Fialdini torna, domenica 24 marzo, alle 17.20 su Rai 1 con una nuova puntata di “Da noi... a Ruota Libera”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica si intrecciano con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Vediamo dunque le anticipazioni ufficiali di domani.

Da noi... a ruota libera, gli ospiti di domani

Gli ospiti in studio saranno: Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista, autore di successi come “Occidenatali’s Karma”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017, e “Viceversa”, presto protagonista di un tour nelle isole italiane e prossimamente in concerto al Forum di Milano; l’astrologo Paolo Fox che svelerà l’oroscopo di primavera, raccontando cosa le stelle riservano ai vari segni zodiacali per la nuova stagione; Enzo Decaro, il popolare attore e sceneggiatore, volto di tantissime fiction, tornato a teatro con lo spettacolo “Non è vero ma ci credo”.