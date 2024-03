Roma, Francesca Fialdini agli studenti per la giornata dei disturbi alimentari: «Sono la seconda causa di morte tra i ragazzi»

Francesca Fialdini ha incontrato gli studenti del liceo Mamiani di Roma in occasione della Giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare, che ricorre il 15 marzo. È stata un'opportunità per discutere apertamente di una tematica estremamente delicata come i disturbi dell’alimentazione.

La giornalista e conduttrice televisiva, autrice de "Nella Tana del Coniglio" (Rai Libri), ha condiviso le storie toccanti e significative presenti nel libro, offrendo spunti per riflettere sulle sfide che molti ragazzi e le rispettive famiglie affrontano quotidianamente. Accompagnata nel dialogo dal direttore della comunicazione di Rai Libri Marco Frittella, nell'aula magna del liceo Mamiani si è parlato delle difficoltà legate all'alimentazione e all'immagine corporea. In un clima di apertura e supporto reciproco, l’autrice ha incoraggiato i giovani presenti a non temere di chiedere aiuto e a cercare sostegno qualora ne avessero bisogno.

L'incontro ha assunto un significato particolare in vista della Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Una giornata che rappresenta un'opportunità per promuovere la consapevolezza e l'educazione su queste delicate tematiche, spesso circondate da stigma e pregiudizio. Grazie a eventi come questo incontro al liceo Mamiani, si spera di poter contribuire a diffondere una maggiore comprensione e accettazione delle diverse esperienze legate alla salute mentale e all'alimentazione.