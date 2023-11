Un Posto al Sole, le anticipazioni del 29 novembre: Viola è furiosa con Eugenio, Clara perderà suo figlio?

«Un Posto al Sole» torna stasera in tv con il consueto doppio appuntamento su Rai 3 alle ore 20.50. La soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini va in onda ininterrottamente dal 1996 e si è così aggiudicata il primato della serie tv interamente prodotta in Italia più logeva di sempre. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, scopriamo le anticipazioni e la trama sulla nuova puntata di oggi, mercoledì 29 novembre.

Terra Amara, le anticipazioni del 29 novembre. Umit aggredita, qualcuno sospetta di Fikret: la versione di Mujgan

Un Posto al Sole, le anticipazioni di mercoledì 29 novembre

Damiano è stato sospeso dal lavoro e Viola è furiosa con l'ex marito Eugenio, convinta che abbia agito per vendicarsi del Rend a causa della loro relaizone.

I due si affronteranno in un duro faccia a faccia, ma il Nicotera sarà irremovibile.

Clara perderà suo figlio? Dopo aver trovato Eduardo a casa di Clara, Alberto è andato su tutte le furie, non riuscendo a sopportare la frequentazione tra l'ex moglie e un poco di buono come Eduardo. Entra così in azione per cercare di toglierle la custodia del piccolo Federico e ottenerne l'affido esclusivo. Niko cercherà di mediare in questa complessa situazione, ma l'esito della vicenda non sarà affatto scontato.