Terra Amara, le anticipazioni del 29 novembre. Umit aggredita, qualcuno sospetta di Fikret: la versione di Mujgan

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della nuova puntata in onda oggi, mercoledì 29 novembre.

Terra Amara, le anticipazioni di mercoledì 29 novembre

Demir si era deciso a confessare a Zuleyha della storia con Umit, quando alla tenuta si sono presentati improvvisamente i gendarmi che hanno arestato Demir con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Umit, finita in ospedale in fin di vita dopo essere stata spinta dalle scale.

Era stata la domestica del primario a raccontare che l'ultima persona che aveva visto prima dell'aggressione era stato proprio lo Yaman.

Dopo l’udienza, Fekeli e Lutfiye rientrano a casa, dove trovano Mujgan. La donna spiega che non può essere stato Demir ad aggredire Umit. Dopodiché, Mujgan viene a sapere della relazione tra Umit e Fikret. Fekeli è invece sempre più convinto che sia stato proprio il nipote ad aggredire Umit. Intanto, lontano da Cukurova, Fikret viene aggredito da due sconosciuti.