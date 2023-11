Un Posto al Sole, le anticipazioni del 16 novembre: Roberto ha l'idea definitiva per liberarsi di Lara

Stasera in tv troveremo il consueto doppio appuntamento con Un Posto al Sole, la decennale fiction targata Rai in onda su Rai 3 alle 20.45 circa. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 16 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, puntata di oggi 16 novembre

Eduardo è giunto alla resa dei conti con Tony e sarà costretto dalla pericolosità della situazione a darsi alla fuga e a trovare un posto sicuro, in cui nascondersi prima di tornare e prendersi la sua rivincita.

La persona a cui busserà la porta sarà Clara: lei non gli negherà di nascondersi in casa sua, ma a un caro prezzo.

Per quanto riguarda Marina e l'anelata vendetta contro Lara, la prima non ha alcuna intenzione di rallentare il suo piano continua a spronare Gabriella ad accettare le sue proposte. La Giordano, però, potrebbe lasciar perdere l’aiuto della sua vecchia conoscenza, grazie a una nuova idea di Roberto, che ha in mente un un modo migliore per liberarsi di Lara.