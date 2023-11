Un Posto al Sole, le anticipazioni di venerdì 17 novembre: Alberto piomba a casa di Clara e la trova con il Sabbiese

Stasera in tv troveremo il consueto doppio appuntamento con Un Posto al Sole, la decennale fiction targata Rai in onda su Rai 3 alle 20.45 circa. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 17 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 17 novembre

Nell'ultima puntata di Un Posto al Sole, abbiamo visto Eduardo fuggire e chiedere aiuto a Clara per nascondersi. La giovane non è riuscita a dirgli di no e gli ha messo a disposizione la propria casa, ma, come vedremo nella puntata di stasera, pagherà molto caro questo gesto d’affetto. Alberto, l'ex di Clara, piomberà infatti a casa sua, trovandola in compagnia del Sabbiese.

Deluso e sconvolto nel vedere il criminale accanto a Clara, va in escandescenze e decide di vendicarsi duramente, punendola per aver accolto un uomo pericoloso nelle stesse mura in cui vive suo figlio. L’avvocato sarà spietato e Clara se la vedrà molto male.

Roberto ha esposto a Marina la sua idea per punire e liberarsi di Lara senza ricorrere ai metodi pericolosi di Marina, e alla Giordano la proposta del marito è piaciuta molto. Nella puntata di oggi, i due si godranno l'entrata in azione del piano, riconoscendo che, oltre ad essere malefico, sta funzionando alla grande. La coppia vedrà con soddisfazione i primi frutti delle loro azioni e si rallegreranno di essere riusciti a rendere impossibile a Lara la vita in carcere. La Martinelli non gode per nulla della stima delle altre detenute, che anzi l’hanno presa di mira, e ora il piano di Marina e Roberto non potrà che peggiorare la sua condizione dietro le sbarre.