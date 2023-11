Grande Fratello, pagelle: Alex, sportivo (9), Fiorda, «blatta» in hit (8), Mughini, in ritirata (5), Perla, senza congiuntivo (3), Max, «scemo del villaggio» (3)

Che confusione. Grande Fratello ieri a “sorpresa” va in diretta con la ventesima puntata. Il palinsesto Mediaset ci sta facendo venire il mal di stomaco come fossimo sulle montagne russe. Il reality condotto da Alfonso Signorini inizia la stagione con due puntate settimanali (il lunedì e il giovedì), poi da questa settimana il secondo appuntamento viene anticipato al mercoledì per permettere a Io canto generation di Gerry Scotti di iniziare, ma gli Atp di tennis cambiano tutto, così a poche ore dalla diretta che sarebbe dovuta esserci il 15 i programmi vengono cambiati e il Gf torna al giovedì. La prossima settimana cosa succederà? «Torneremo lunedì» confessa il conduttore, e la seconda puntata quando andrà in onda? Chi può dirlo... Però tutta questa incertezza è l'unica cosa davvero adrenalica dell'edizione di quest'anno. Dal lunapark di Cinecittà vediamo ora le pagelle della puntata andata in onda ieri, giovedì 16 novembre.