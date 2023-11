X-Factor, Morgan delirante contro tutti: volano stracci con Ambra. Il vaffa ripreso dagli spettatori

Una polemica dietro l'altra. Anche ieri è andato in onda un Morgan contro tutti a X Factor. Ma il giudice non ci ha fatto un figurone. Troppo occupato a criticare tutto e tutti, cercando complotti ovunque e mancando di rispetto ai concorrenti in gara, agli altri giudici e a Francesca Michielin, Morgan non si è curato minimamente della competizione e dei suoi ragazzi, trascurando totalmente che ormai è rimasto solo con gli Astromare. Completamente fuori controllo, se la prende con tutti tranne che con se stesso (come invece dovrebbe). Imbarazzante, come la sua battuta sulla depressione di Fedez. Come se non bastasse poi se la prende anche con Ambra.

Morgan, delirio a X-Factor: la lite (anche) con Ambra

Il motivo? Angelica, la cantante di Ambra che ha conquistato tutti, tranne Morgan.

Il video su Twitter

Twitter (ops X) esplode. Durante l'RMV, in particolare, Morgan si è alzato e ha mandato a quel paese Ambra (dal labbiale all'audio è tutto ripreso), poi ritorna a sedersi quando è il momento dell'esibizione dal vivo della band.

Lei una signora vera. Invece di alzarsi e sbraitargli dietro, Ambra rimane seduta dimostrando la sua supoeriorità di giudice e di donna.