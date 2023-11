Terra Amara, le anticipazioni del 17 novembre: Zuleyha riceve una busta anonima, qual è il piano di Umit e Fikret?

Terra Amara non smette di appassionare i telespettatori con i continui colpi di scena e le vicende dei personaggi che continuano ad intrecciarsi tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. La serie turca va in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10, ma è disponibile anche in streaming, con tutti gli episodi passati, anchesu Mediaset Infinity.

Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 17 novembre 2023.

Terra Amara, le anticipazioni del 17 novembre

Nelle ultime due puntate, Gulten ha denunciato Gaffur, che stava occupando abusivamente la casa di Mujgan, e Demir lo ha cacciato con rabbia dalla tenuta.

Il tuttofare Gaffur, disperato, è stato costretto ad andare a vivere in una baracca con altri braccianti. Quando Rasit lo scopre, però, non può far altro che cacciarlo anche da lì. Questi, afferma, sarebbero gli ordini del signore, e di Saniye. La sorte di Gaffur è più in bilico che mai, privo di persone disposte a starci accanto, almeno apparentemente.

Dopo la rottura con Demir - che le ha detto chiaramente di voler chiudere il rapporto - Umit è ancora con il cuore in pezzi. Fikret, però le ha proposto di unirsi a lui nel suo piano di vendetta contro lo Yaman, e la dottoressa ha accettato. Pochi giorni dopo, Umit ha finto di essere in fin di vita e ha chiamato Demir, che è corso da lei. In quell'istante Fikret, pronto ad attenderlo, li ha fotografati insieme. Ora, una lettera anonima arriva inaspettatamente a Zyleyha, che però non è in casa. Sevda, sospettosa decide quindi di aprirla per esaminarne il contenuto. All'interno della busta trova delle fotografie in cui sono ritratti Demir e l'ex amante Umit insieme. Sevda, determinata a mettere fine a questa storia per proteggere quella che ormai considera la propria famiglia, va a prendere di petto Umit per intimargli di nuovo di stare alla larga dell'imprenditore