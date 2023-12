Un posto al sole, le anticipazioni del 15 dicembre. Il subdolo piano di Marina e Roberto: Ida via da Napoli per sempre?

«Un Posto al Sole» torna stasera in tv con le ultime vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. La soap ambientata a Napoli va in onda ininterrottamente dal 1996 su Rai 3, conquistandosi il titolo di fiction italiana più longeva di sempre. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 15 dicembre, in attesa di sintonizzarci alle 20.50 su Rai 3.

Fedez debutta su La7 come conduttore? Le ultime indiscrezioni: «Il Milionario resterà in panchina»

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 15 dicembre

Marina e Roberto hanno escogitato un subdolo piano per liberarsi di (almeno uno) dei loro problemi. I due hanno convinto Ida a tornare in Polonia per le vacanze, ma le loro intenzioni non si fermano qui: Ida potrebbe non poter più fare ritorno a Napoli. Marina e il Ferri sono determinati più che mai a non correre rischi, ora che Lara sembra essersi pentita per i propri errori.

Nel frattempo, Samuel si è scusato con Speranza e tra i due le cose sembrano poter tornare a posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giovane Altieri spera che tutto torni alla normalità con il suo fidanzato ma gli errori commessi dal Piccirillo hanno infastidito molto la famiglia di lei. Mariella e Guido sono infatti delusi dallo chef e soprattutto convinti che non possa andare meglio tra la coppia. Decidono quindi di agire intervenendo in aiuto della nipote, con ripercussioni pesanti sui fidanzati e soprattutto su Samuel.